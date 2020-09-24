Львівська команда у матчі з "помаранчево-чорними" перегорнула чергову сторінку у своїй історії.

Вчора, 23 вересня, дебютант елітного дивізіону чемпіонату України Рух у пропущеному матчі другого туру УПЛ протистояв на Арені Львів донецькому Шахтарю. Підопічні Івана Федика забили першими – м'яч у власні ворота зрізав Тарас Степаненко. В середині другого тайму Марлосу вдалось зрівняти рахунок, однак більше голів у матчі глядачі не побачили.

Рух – Шахтар – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Нічия стала історичною для львівського клубу – після двох поспіль поразок (від Ворскли та Колоса) набране очко стало першим у поточному сезоні. Тим паче у матчі з чинним чемпіоном України та минулорічним півфіналістом Ліги Європи.

Президент Руха Григорій Козловський на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook виклав атмосферне фото з роздягальні, на якому команда несамовито святкувала здобуте у матчі очко.

Нагадаємо, після трьох турів Рух посідає у турнірній таблиці УПЛ передостанню 13 сходинку.

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