Шахтар знову отримав шанс від Динамо – і тепер донеччани можуть не тільки наздогнати киян, а й обійти їх у турнірній таблиці УПЛ. Наразі різниця між грандами становить всього один заліковий бал. Підопічні Арди Турана в таких умовах не мають права на осічку.

"Він прокидається з думками: "Як допомогти Україні?": Срна розкрив, як Ахметов зберігає пристрасть до Шахтаря

Тим паче, що в суперниках буде один із найслабших колективів чемпіонату. Рух після натужної перемоги над Полтавою в 1-му турі зазнав п'ять поразок поспіль із сумарним рахунком 2:11. У останніх трьох турах команда Івана Федика навіть голів не забивала. Винос від Динамо, невдачі з Металістом 1925 чи фіаско з ЛНЗ зрозуміти ще можна, однак програш Оболоні й Епіцентру – нехай і з шаленим невезінням у останньому випадку – виправдати не вдасться.

До слова, FAVBET дав прогноз на матч 7-го туру УПЛ 2025/26 між Рухом і Шахтарем. Коефіцієнт на перемогу львів'ян – 13,00. На тріумф донеччан фахівці дають 1,27.

Втім, Шахтар не повинен святкувати до стартового свистка. Попри всі проблеми, Рух має потенціал для створення сенсації. Хоча б через симпатичний склад – львів'яни зберегли значну частину торішніх лідерів, повернули Квасницю й підписали Копину з Олександрії. Слюбика ще влітку переглядало Динамо, між іншим.

По-друге, Шахтар зіткнувся з колосальними кадровими втратами. Дай бог, щоб відновився Невертон – він вже повернувся до тренувань і буде готовий чи зараз, чи до старту в єврокубках. Без нього "гірники" залишаються без лівого вінгера, якщо не згадувати про 18-річного Ізакі Сілву. Так, юнак вже забив два класних голи (один не зарахували), однак йому ще треба адаптуватись.

А після важкої перемоги над Зорею в попередньому турі стала відомою причина відсутності Аліссона – головний актив "помаранчево-чорних" зламав ногу. Замість нього використовували Педрінью й навіть Азарова, а ще є 18-річний Лукас Ферейра й Швед. На вістрі атаки під Еліасом теж нікого, крім Шведа й Глущенка, та і загалом кадрова глибина Шахтаря стала котом Шредингера. Її немає і вона існує одночасно.

Навіть за таких умов перемога Шахтаря здається неминучою. Вдалося ж якось здолати Зорю, попри її оборонні перестановки й разючі контратаки? От тільки перемогти Металіст 1925 навіть з кращим складом донеччани не змогли – а ще пригадуються шалені проблеми з Вересом і Епіцентром, не кажучи вже про Карпати. А тоді на полі були Судаков і Кевін...

Підопічні Арди Турана навіть моментів створюють небагато. Відхід двох найкращих атакувальних футболістів одразу ж вдарив по силі "гірників", тож грамотний оборонний блок від Руха міг би створити сенсацію. От тільки викликає питання здатність львів'ян нормально відзахищатись.

Команда Івана Федика дозволяє забагато біля власних воріт, навіть якщо спиратись суто на статистику – Рух є шостим за очікуваними пропущеними голами. При цьому "жовто-чорні" пропустили на 3,7 більше, що стало наслідком ставки на короткі розіграші із залученням голкіпера (та і простих привозів вистачає).

На цьому тлі цікаво, чи виставить тренерський штаб трійку захисників. У Зорі розтягування задньої лінії до п'яти футболістів працювало непогано, адже Шахтарю нині бракує якості на флангах. От тільки Віктор Скрипник досягав такого ефекту через опускання опорників, що теж є варіантом для Руха.

Кадрова ситуація

Травмовані: Невертон (під питанням), Аліссон, Траоре, Егіналду – усі з Шахтаря

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Рух – Шахтар

Рух: Герета – Копина, Холод, Слюбик, Роман – Підгурський, Едсон – Квасниця, Рейляну, Клайвер – Фаал

Шахтар: Різник – Конопля, Бондар, Матвієнко, Педро Енріке – Марлон – Педрінью, Бондаренко, Криськів, Ізакі Сілва – Еліас

Прогноз "Футбол 24" – перемога Шахтаря

Шахтар має дуже багато кадрових проблем, від чого рівень гри просідає. Але чи просів він аж настільки, щоб програвати Руху? Навряд чи. Попри всі негаразди, донеччани перемогли й Епіцентр, і Верес, і Карпатам забили тричі, а Металіст 1925 точно сильніший за команду Івана Федика.

Зате пригадується 1:5, які Рух отримав від резервістів Динамо. Враховуючи всі вищезазначені фактори, доводиться прогнозувати звитягу "гірників". Із позитиву для львів'ян – не факт, що сьогодні станеться розгром. Не в тій формі зараз Шахтар, щоб робити такі ставки.

Україна стартує на ЧС-2025 із Шевою і найкращим голкіпером Євро, але без топ-бомбардирів – чого чекати від наших?