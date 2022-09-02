Рух під керівництвом Леоніда Кучука ніколи не був колективом, який грає для втіхи фанів. "Жовто-чорні" працювали максимально обережно й прагматично – доходило навіть до матчів без ударів по воротах. Втім, раніше такий футбол хоча б приносив результат, а зараз немає і його.

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Перші два тури завершились двома поразками львів'ян, хоча в суперниках були скромні Металіст і Колос. Щонайгірше для рухівців (і для тих, кому не пощастило працювати на їхніх матчах) – моментів практично не виникало. Навіть передумов для їхнього створення не було. Поки що у "нової оборони Львова" можна побачити тільки ривки Климчука на дриблінгу та спроби завершити атаку кросом (а частіше прострілом).

Суперники теж створили небагато, але виключно через клас. Коли захисту Руха доводиться працювати із чимось складнішим за подачі та єдиноборства, все починає сипатись – і Колос, і Металіст легко комбінували на чужій третині поля й розрізали оборону львів'ян передачами з глибини. Їхні форварди дуже просто відкривалися за спинами. З таким футболом Шахтар точно не стримаєш.

Між тим, донеччани у перших двох турах УПЛ довели, що якісно організована оборона здатна створити для Шахтаря величезні проблеми. Підопічні Ігора Йовічевіча дуже важко розкривають захисні блоки суперника, почасти завершуючи атаки дальніми ударами. "Гірники" не змінилися в стилістичному плані, але їм відчутно бракує ідей в останній фазі позиційного наступу.

Як наслідок, поєдинок з Металістом 1925 завершився нульовою нічиєю. Так само мав завершитись і матч з Кривбасом, але там пощастило з подачею на голову Бондаренка. Загалом, явних моментів Шахтар створив замало, та і просто затиснути опонента донеччанам поки що вдається рідко. Харків'яни і криворіжці грали на рівних, не боячись розігрувати позиційні атаки й не сильно відстаючи за показниками гостроти моментів.

І так – Шахтар забагато дозволяє біля власних воріт. Оборона "гірників" ніколи не була ідеальною, однак зараз вона помиляється занадто часто. При цьому простежувались не тільки технічні чи тактичні помилки, а й звичайна розхлябаність. Два захисники у своєму штрафному могли спокійно стояти на місці, спостерігаючи, як суперник приймає "свічку" на лінії воротарського й пробиває з шести метрів.

Якщо Леонід Кучук зможе прибрати проблеми, характерні для перших двох турів, і наважиться зіграти з Шахтарем сміливо, то "гірникам" може бути непереливки. Хотілось би на це подивитись – якщо Рух знову не пустить офіційного транслятора на стадіон, то доведеться шукати матч на піратських сайтах. У першому матчі один з таких порталів привів вболівальників на фейсбук львівського клубу.

Орієнтовні склади на матч Рух – Шахтар

Рух: Паньків – Роман, Білий, Слюсар, Лях – Довгий, Федорчук – Притула, Таллес, Бойчук – Климчук

Шахтар: Трубін – Тейлор, Кривцов, Матвієнко, Михайліченко – Степаненко, Бондаренко – Зубков, Судаков, Мудрик – Сікан

Прогноз "Футбол 24" – 0:2

Команди дуже швидко набирають форму, тож робити якісь прогнози у перших турах важко. Команди, які вчора виглядали "мертвими", сьогодні можуть влаштувати шалену перестрілку – і навпаки. Втім, поки що ми можемо опиратись суто на побачене в офіційних матчах.

Як вже писали вище, Рух може створити величезні проблеми Шахтарю. "Гірники" погано виглядали на тлі нормально побудованих оборон – втім, львів'яни у перших двох турах виглядали занадто вразливо. По два голи у їхні ворота забивали Металіст і Колос, причому вони робили це доволі просто. Якщо це змогли такі колективи, то донеччани тим паче здатні забити двічі.

В атаці ж Рух ще слабший, тож ставимо на впевнену перемогу підопічних Ігора Йовічевіча.

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