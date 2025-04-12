У рамках 24-го туру УПЛ 2024/25 Рух приймає Олександрію, а Оболонь зіграє з Чорноморцем. Анонс і прогноз на матчі читайте на "Футбол 24".

Рух – Олександрія

Рух тиждень тому втримав скандальну перемогу над Колосом. Арбітр помилявся в обидва боки – ковалівці двічі вимагали пенальті, а львів'яни втратили Слюсара. Денису розбили ніс з підозрою на струс, однак судді навіть фолу там не побачили. Як наслідок, участь захисника галичан у матчі з Олександрією залишається під питанням.

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Це була друга звитяга "жовто-чорних" навесні, однак перші дійсно переконлива. Був ще тріумф над Рухом, однак там єдиний гол провели аж на 7-й компенсованій хвилині. У Ковалівці ж підопічні Віталія Пономарьова створили більше моментів, та і гравці з лавки запасних зайшли у гру вдало – особливо варто відзначити нападника Фаала. Як наслідок, відрив від зони перехідних матчів досягнув восьми очок.

Вже зараз повірити у можливий виліт Руха нереально, але для впевненості потрібна ще одна перемога. От тільки здобувати її доведеться в матчі проти Олександрії – другої команди УПЛ. "Містяни" у день 77-річчя клубу тримаються у чотирьох очках від Динамо, але більш важливим є 3-очковий гандикап над Шахтарем. При грі донеччан у запасі.

Рівень гри олександрійців навесні виглядає гідним другого місця. Підопічні Руслана Ротаня перемогли в усіх матчі, крім двох поєдинків з Шахтарем – але і ті зустрічі виявились класними (першу годину "містяни" виграли). Більшість звитяг були проведені на класі над слабшими опонентами (іноді не без проблем), однак тріумф над Кривбасом тиждень тому підтвердив готовність перемагати сильних опонентів. І підтвердив амбіції.

Кадрова ситуація

Травмовані: Слюсар (під питанням), Сапуга – Шулянський

Дискваліфіковані: Калюжний (Олександрія)

Орієнтовні склади на матч Рух – Олександрія

Рух: Ледвій – Слюбик, Дідик, Холод – Роман, Едсон, Пастух, Лях – Климчук, Карабін – Фаал

Олександрія: Єрмаков – Кравченко, Кампуш, Шабанов, Мартинюк – Ващенко – Безерра, Мишньов, Шепелєв Цара – Філіппов

Прогноз "Футбол 24" – перемога Олександрії

Олександрія втратила на цей матч Калюжного, якого замінити буде дуже важко. Це – шанс для Руха, у якого досить сильні перехідні фази. Та і загалом футбол підопічних Руслана Ротаня не можна назвати таким, що не залишає надій супернику.

Повірити в нічию чи навіть осічку "містян" доволі легко, однак так говорили перед кожним попереднім поєдинком. І всі ті ігри завершувались перемогами фаворита. Рух же поки що виглядає сиреньким, тож поставимо на чергову непросту звитягу Олександрії.

Оболонь – Чорноморець

Надзвичайно важлива битва за виживання. Чорноморець після несподіваної перемоги над ЛНЗ покинув дно турнірної таблиці, наблизившись до зони перехідних матчів на відстань трьох очок. Стільки ж бракує до виходу із четвірки аутсайдерів, але одесити відстають за додатковими показниками. Поки що можна лишень піднятись у плей-офф, потіснивши звідти Оболонь – кияни ж ризикують опуститись у зону прямого вильоту.

"Моряки" приємно дивують після призначення Олександра Кучера. Так, вони зазнали розгрому від Карпат, однак у першому таймі краще грав саме Чорноморець – а пропущені голи стали наслідком індивідуальних привозів. Зате з ЛНЗ колектив переміг заслужено.

Слід відзначити перехід одеситів на схему з трьома центрбеками, завдяки якій Ракицький отримує хороше підстрахування позаду й здатній загострювати попереду. Власне, саме Ярослав виконав асист на Скибу – ще одне відкриття весняної частини УПЛ. Словом, за "моряками" спостерігати зараз дуже цікаво.

Оболонь же у попередньому турі здобув важливу перемогу над Інгульцем, фактично відчепивши петровців від боротьби за виживання. Очікувати на перемоги в інших матчах було наївно – кияни програли Шахтарю, Олександрії й Зорі, хоча єдиним провалом став розгром на КСК Ніка. А так "пивовари" гідно зіграли з "гірниками", дали яскравий бій луганцям, а перед міжнародною паузою ще й стримали Полісся.

Нині ж продемонстрували хороший футбол замало. Оболоні потрібна перемога. На або хоча б нічия. Подивимось, як із цим завданням впорають підопічні Сергія Шищенка.

Кадрова ситуація

Травмовані: Шпорн, Присяжнюк, Нету, Удод (усі під питанням)

Дискваліфіковані: Мороз – Хобленко

Орієнтовні склади на матч Оболонь – Чорноморець

Оболонь: Марченко – Стасюк, Приймак, Дубко, Суханов – Вітенчук – Ільїн, Груша, Черненко, Блізніченко – Устименко

Чорноморець: Рудько – Джарджу, Лацабідзе, Ракицький – Бутко, Скиба, Білошевський, Кисіль – Попов, Янаков – Безбородько

Прогноз "Футбол 24" – ¯\_(ツ)_/¯

Чорноморець на підйомі, а Оболонь більш-менш рівна. Робити якийсь прогноз на цей матч сенсу немає. Усе вирішить рандом.

Кривбас – Динамо: анонс матчу УПЛ