Рух підходить до зустрічі з Оболонню на тлі жахливого розгрому від Динамо. Капітан Підгурський перед стартовим свистком заряджав команду, вимагаючи "дати темпу, бл..ть!", однак запалу вистачило всього на 5 хвилин. Після цього резервісти киян оформили 5:1 – причому другий гол "біло-синіх" виявився автоголом Холода, а третій став наслідком обрізки Герети.

Це аж занадто болісно для команди, у якої зберігся кістяк торішньої основи. Тим паче, що поєдинок з Полтавою теж був слабеньким, попри перемогу. Забагато боротьби було програно й замало створили львів'яни. Звісно, літні втрати впливають на якість гри – вже немає Карабіна, Дідика, й Климчука – однак інші ж лідери залишились на місці! Принаймні поки що, адже ходять розмови про відхід Романа й Слюбика.

Між тим, Іван Федик хоче поставити футбол, який йде у розріз з баченнями попереднього тренера. За каденції Віталія Пономарьова "жовто-чорні" діяли в прагматичному руслі, з компактним середнім блоком і контратаками, а зараз вимагають романтики – з короткими розіграшами у білд-апі, домінуванням на м'ячі й роботою між лініями. Поки що усе це не працює, а особливості складу й прагматичний стиль гри юнацьких команд взагалі ставлять цю ідею під сумнів.

Це лишень початок чемпіонату, тож далекоглядні висновки робити не слід. Тим не менш, прямо зараз Рух сильно ризикує. Оболонь навіть грандів карає за погані позиційні атаки. Причому на постійній основі.

"Пивоварам" перед стартом сезону одностайно пророчили виліт з УПЛ. Навіть значно сильніший склад у попередньому чемпіонаті летів на дно, але тоді врятував фактор Сергія Шишенка. Тепер його немає – як і немає Таранухи, Черненка, Вітенчука, Груші й Карася. Вони були стрижневими футболістами киян, хоча значення цих втрат не слід описувати словами про "розвал". Заявка у "зелено-білих" все ще пристойна.

Ось так усі чекали на виліт, а Оболонь після перших двох турів набрали чотири очки. І з ким! Підопічні Олександра Антоненка ледь не переграли Металіст 1925 з його 6-мільйонними інвестиціями, а потім прибили Олександрію. Так, моментів створили зовсім небагато, однак суперникам дозволили ще менше.

Безумовно, у всіх матчах так не буде. Ймовірно, "пивовари" вже скоро нарвуться на тривалу серію невдач – і вже точно Суханов не забиватиме з 40 метрів щотижня (але кожні два тижні – цілком). Тим не менш, Оболонь вже зараз довела свою кусючість і незручність для будь-яких суперників, а значить Руху буде дуже непросто.

Кадрова ситуація

Травмовані: Мороз (Оболонь)

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Рух – Оболонь

Рух: Герета – Роман, Слюбик, Холод, Лях – Підгурський – Клайвер, Пастух, Едсон, Алмазбеков – Фаал

Оболонь: Марченко – Приймак, Курко, Дубко – Суханов, Слободян, Чех, Кулаковський, Шевченко – Бичек, Устименко

Прогноз "Футбол 24" – ¯\_(ツ)_/¯

Букмекери вважають фаворитом Рух, однак перед матчем з Оболонню такий статус мають усі команди. Більш важливо, що коефіцієнти на перемогу львів'ян коливаються між 2,4 і 2,5 – тобто, контори дуже невпевнені у цьому підсумку. Також цікаво, що на тотал більше й тотал менше 2,5 "кефи" теж приблизно однакові й дуже високі.

Знайти якусь перевагу Руха над Оболонню непросто. Сьогодні зустрічаються рівні колективи, хоча невеличка перевага є у киян – вони зіграні й прагматичні, тоді як львів'яни намагаються опанувати незвичний і складний стиль гри. Тим не менш, Полтаву в доволі нічийній зустрічі вони обіграли.

Враховуючи усі вищезгадані фактори, можна констатувати – у цьому поєдинку прогнози не мають сенсу. Все вирішить рандом. Як це найчастіше й і буває у чемпіонаті України.

