Рух – Львів
Львівське дербі сьогодні має особливо важливий підтекст. Руху достатньо зіграти внічию, аби офіційно відправити Львів у Першу лігу – за чотири тури до кінця сезону "жовто-чорні" випереджають "містян" на 11 очок. Втім, рухівцям потрібно перемагати, адже вони тримаються в зоні перехідних матчів. До рятівної 12-ї позиції не вистачає трьох залікових балів, а у двох пунктах позаду підтискає Металіст.
Фаворит у дербі очевидний. Львів видав 9-матчеву серію поразок, причому останні три тури завершились навіть без голів. Найбільш ефектно футбол "містян" продемонстрував епізод зі старту другого тайму проти Олександрії – Мишенко встиг отримати другу жовту ще до того, як тренер вийшов із підтрибунки по перерві. Сьогодні Богдан теж дискваліфікований.
Ходять різні чутки щодо Львова. Хтось каже про припинення існування клубу одразу після вильоту. Центрбек Дитятьєв розірвав контракт за обопільною згодою – таку ж пропозицію зробили й іншим футболістам, але вони поки думають.
А вчора стався скандал на матчах молодіжки проти Руха U-19. Якась особа вибігла на поле й вдарила арбітра в живіт. Подейкують, що це був брат Романа Михайліва, віце-президента "містян".
У Руха справи не набагато кращі. У 12-ти турах "жовто-чорні" здобули всього дві перемоги при шести поразках, але при цьому відібрали очки у Динамо й Ворскли. Щоправда, з киянами рівень футболу все одно був низьким, а з полтавцями стався відскок на останніх секундах. Словом, суцільний рандом.
Робити далекоглядні висновки з гри підопічних Віталія Пономарьова не слід, але команда трішечки піднабрала. У позаминулому турі Рух розгромив Інгулець, а тиждень тому львів'яни тримали нулі з Кривбасом до 90-ї хвилини. Це ще не сигналізує про готовність покинути четвірку аутсайдерів – втім, Рух точно кращий за Львів і Металіст.
Кадрова ситуація
Травмовані: –
Дискваліфіковані: Мишенко (Львів)
Орієнтовні склади на матч Рух – Львів
Рух: Паньків – Роман, Слюбик, Дідик, Лях – Довгий, Сапуга – Підгурський, Притула, Таллес – Альваренга, Климчук, Соломон-Отабор
Львів: Рибка – Грисьо, Ігор, Вовкун, Сімінін – Мильченко, Алібеков – Богунов, Свржняк, Кузик – Бугай
Прогноз "Футбол 24" – 1:0
Насправді, у таких поєдинках можливий будь-який рахунок, але ми поставимо на перемогу Руха. Львів стабільно програє нічийні матчі, а команда вже починає розпадатись. Хоча чергове фіаско "жовто-чорних" нас не здивувало б.
Металіст 1925 – Металіст
Харківське дербі також проходить в умовах боротьби за виживання. Особливо важливим воно є для того Металіста, якого до повномасштабного вторгнення намагалися зробити головним у місті. Тоді Ярославський обіцяв повернення золотих часів, а заодно витискав "1925-х" зі стадіону – хоча після історії з ДТП Олександр Владиленович став тихішим.
Нинішній Металіст усі сміливо називають фарм-клубом СК Дніпра-1, однак співпраця клубів зовсім не нагадує дружбу Шахтаря з Маріуполем. З Харкова лишень забирають лідерів, майже нічого не даючи у відповідь – навіть з грошами у "жовто-синіх" є труднощі. Як наслідок, команда вже давно тримається у зоні прямого вильоту.
Поки що до зони перехідних матчів не вистачає двох очок. Там засів Рух, який сьогодні цілком може перемогти Львів. У таких умовах підопічним Періци Огнєновіча теж потрібно вигравати, однак останні результати змушують сумніватись у готовності до камбеку. Від Ворскли й Динамо харків'яни пропускали по три голи, СК Дніпро-1 і Зоря завдали ганебних поразок з рахунком 5:0, та і Верес забив їм стільки ж.
Довгий час Металіст хоча б пручався, демонструючи вольові якості, але зараз не помітно і цього. На тлі Металіста 1925 цей колектив все більше нагадує Титанік, причому ніс човна вже занурився під воду. Хоча підопічні Едмара й Голодюка теж далекі від того, аби їх хвалили – "народні" харків'яни не знають перемог у чотирьох турах поспіль.
Вони не змогли переграти Рух і Минай, Зоря влаштувала розгром за годину (3:0), а Вересу команда поступилась мінімально. "Жовто-сині" вкрай натужно створювали моменти й допускали грубі помилки в обороні – настільки грубі, що доводилось йти на фол останньої надії через 6 хвилин після старту матчу. Або через чотири хвилини після виходу на заміну.
Як наслідок, Металіст 1925 звалився у зону перехідних матчів, хоча після перемоги над Львовом у позаминулому турі її тимчасово покидали. Поки що ситуація не страшна – підопічні Едмара й Голодюка мають 27 балів. Стільки ж набрали Інгулець і Верес, а Минай і Чорноморець випереджують харків'ян всього на два очки. Рух же відстає на три.
Словом, все в руках і ногах "жовто-синіх". Так чи інакше, перемагати у дербі необхідно за будь-яку ціну.
Кадрова ситуація
Травмовані: –
Дискваліфіковані: Курило – Прядун, Демченко
Орієнтовні склади на матч Металіст 1925 – Металіст
Металіст 1925: Мозіль – Жичиков, Безуглий, Ткачук, Рудавський – Габелок, Вачіберадзе, Кравченко – Русин, Островський, Ременюк
Металіст: Єрмолов – Романюк, Ралюченко, Мизюк, Коррал – Панасенко, Самуель – Наумець, Чідомере, Картушов – Островський
Прогноз "Футбол 24" – 1:0
Команди слабкі, тож можливий будь-який результат. Втім, Металіст виглядає менш переконливо – підопічні Періци Огнєновіча і пропускають багато, і забивати майже перестали, і кадрові втрати у них значні. Зрештою, не помітно навіть вольових якостей.
Металіст 1925 здається явним фаворитом у дербі. Ставимо на перемогу команди Едмара й Голодюка, але осічка нікого не здивує.
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