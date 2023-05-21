В рамках 27-го туру УПЛ проведуть одразу два дербі – львівське і харківське. Анонс і прогноз на матчі читайте на "Футбол 24".

Рух – Львів

Львівське дербі сьогодні має особливо важливий підтекст. Руху достатньо зіграти внічию, аби офіційно відправити Львів у Першу лігу – за чотири тури до кінця сезону "жовто-чорні" випереджають "містян" на 11 очок. Втім, рухівцям потрібно перемагати, адже вони тримаються в зоні перехідних матчів. До рятівної 12-ї позиції не вистачає трьох залікових балів, а у двох пунктах позаду підтискає Металіст.

Фаворит у дербі очевидний. Львів видав 9-матчеву серію поразок, причому останні три тури завершились навіть без голів. Найбільш ефектно футбол "містян" продемонстрував епізод зі старту другого тайму проти Олександрії – Мишенко встиг отримати другу жовту ще до того, як тренер вийшов із підтрибунки по перерві. Сьогодні Богдан теж дискваліфікований.

Ходять різні чутки щодо Львова. Хтось каже про припинення існування клубу одразу після вильоту. Центрбек Дитятьєв розірвав контракт за обопільною згодою – таку ж пропозицію зробили й іншим футболістам, але вони поки думають.

А вчора стався скандал на матчах молодіжки проти Руха U-19. Якась особа вибігла на поле й вдарила арбітра в живіт. Подейкують, що це був брат Романа Михайліва, віце-президента "містян".