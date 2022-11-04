Поєдинок 11-го туру чемпіонату України між Рухом та Кривбасом буде зіграний в інший час.

Дирекція УПЛ змінила час проведення матчу Рух – Кривбас – гру проведуть 6 листопада о 15:00, а не о 17:00, як було заплановано, повідомляє офіційний сайт Руху.

Сабо знищив Луческу за провальні виступи Динамо в цьому сезоні, назвавши головну причину: "Тільки він винний"

"Враховуючи напружену ситуацію у системі енергопостачання України, спричинену ракетними ударами Росії, та необхідність обмеження споживання електроенергії в пікові періоди навантаження, Дирекція Української Прем’єр-ліги постановила визначити 15:00 початком матчу Рух – Кривбас", – йдеться у повідомленні.

Додамо, що Рух посідає 12 місце в УПЛ з 8 пунктами в активі, а Кривбас чотирнадцятий з 6 очками.

Рух розбив Галатасарай і вийшов у фінал плей-офф Юнацької ліги УЄФА U-19 – шоу Федора, 2 пенальті, вилучення воротаря