В рамках 17-го туру УПЛ Рух приймає Колос, а Верес зустрінеться з Ворсклою. Анонс і прогноз на матчі читайте на "Футбол 24".

Рух – Колос

Рух вдало стартував у весняній частині чемпіонату, перервавши 4-матчеву безвиграшну серію. Львів'яни в Ужгороді помстилися Металісту за поразку в першому турі, здобувши перемогу з аналогічним рахунком (2:1). Загалом, підопічні Леоніда Кучука виглядали краще за харків'ян – що й не дивно на тлі настільки розібраного колективу, який ще й очолює тренер-початківець.

Тим не менш, неоднозначне суддівство зіграло на руку "жовто-чорним", адже їм не поставили явний пенальті. Це дещо спаплюжило враження від Руха, але команда вже давно не намагається подобатись вболівальникам. Для тренерського штабу важливий результат – і сьогодні здобути його буде важче, адже рухівці втратили Климчука.

Чи зможуть підопічні Леоніда Кучука прошити оборону Колоса без львівського Гріліша? Сказати важко. Тиждень тому ковалівці мінімально програли Кривбасу, однак криворіжцям мало що дозволили попереду – пригадується тільки серія лонгшотів та результативний кутовий. В атаці вони довгий час виглядали веселіше, однак рівно до того моменту, поки суперник не став сушити гру.

Можливо, справа була у переході на схему з двома нападниками. Щоправда, підопічні Ярослава Вишняка і на зборах забивали мало – 8 голів у 9-ти спарингах. Можливо, по ходу другого кола "хлібороби" ще наберуть темп, однак поки маємо дуже невиразний футбол у їхньому виконанні. Переграти Рух з такою грою буде важко.

Кадрова ситуація

Травмовані: –

Дискваліфіковані: Климчук (Рух)

Орієнтовні склади на Рух – Колос

Рух: Паньків – Лях, Дідик, Веремієнко, Мисик – Сапуга, Довгий – Соломон-Отабор, Таллес, Альваренга – Карабін

Колос: Волинець – Кравченко, Чоботенко, Гончаренко, Ємець – Ільїн, Оріховський, Мілько, Болбат – Ісаєнко, Безбородько

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Букмекери не бачать фаворита у цій парі. І це правильно – команди приблизно рівні. Рух проявив себе цікавіше за Колос у першому турі, однак навіть по ходу матчі з Металістом в очі впадала нестабільність. Ковалівці мають трішки збалансованіший склад, однак грають банально.

Найбільш вірогідним підсумком даної зустрічі здається нічия.

Верес – Ворскла

Верес за зиму провів невеличке оновлення складу, без фанатизму. Також були проведені об'ємні збори та зроблені певні перестановки в керівній ланці. Загалом, у рівненському царстві панувала стабільність, тож у поєдинку з Чорноморцем всі очікували на впевнену перемогу "народного клубу" – втім, замість цього сталося гучне фіаско. Одесити розбили підопічних Юрія Вірта з рахунком 3:1.

З іншого боку, нічого дивного не сталося. Верес патологічно вразливий в рідних стінах – у шести домашніх матчах колектив набрав всього одне очко й пропустив 11 голів. Загальна картина також жахлива: у восьми останніх поєдинках УПЛ рівняни зазнали сім поразок, причому п'ять з них – поспіль. А на старті сезону клуб навіть йшов у зоні єврокубків...

Вересу сьогодні потрібно здобути хоча б нічию, адже зона вильоту вже зовсім поруч. Але чи вдасться зробити це у протистоянні з Ворсклою? З огляду на старт "зелено-білих" у другому колі чемпіонату, такий результат здається цілком можливим. Команда Віктора Скрипника отримала непогане підсилення взимку, а за 17 хвилин першого тайму проти Зорі на табло горіли 2:0 – втім, луганці забили тричі й перемогли.

Можна було б сказати, що сталася трагедія (суперник забив двічі у компенсований час), однак все було логічно. Зоря домінувала по перерві. Доволі типова історія для підопічних Віктора Скрипника – у поточному сезоні вони регулярно провалюють бодай один з таймів. З таким футболом про єврокубки вже і не мрієш (до них аж 9 очок) – тут би про виживання подумати. Від зони перехідних ігор "зелено-білих" відділяють всього два залікових бали.

Кадрова ситуація

Травмовані: Марлісон (Ворскла)

Дискваліфіковані: Лукас Рамірес (Ворскла)

Орієнтовні склади на матч Верес – Ворскла

Верес: Когут – Балан, Вовченко, Маткобожик, Квасний – Кльоц, Кучеров – Дахновський, Лебеденко, Пасіч – Гайдучик

Ворскла: Ісенко – Пердута, Чеснаков, Яворський, Кравець – Скляр, Юрченко – Родрігес, Лопес, Сефері – Степанюк

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Букмекери і тут не бачать фаворита. Дійсно, колективи занадто вразливі, щоб сміливо ставити на перемогу когось із них. Вересу буде достатньо нічиєї, за яку команда битиметься до останнього – а от що чекати від Ворскли, не знають і самі полтавці.

Результативна нічия здається досить вірогідним підсумком зустрічі, але в принципі тут можливо все.

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