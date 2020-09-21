"Наша помилка була в тому, що ми пропустили два голи на початку гри і після цього прийшлося дещо змінювати й робити заміни.

Суперечливий асист Селезньова у відеоогляді матчу Рух – Колос – 1:2

Гравці потихенько повертаються в оптимальну фізичну форму, але дуже повільно. Коли випадають основні гравці, то дуже важко готувати команду. У нас триває пошук футболістів. Як воно буде – побачимо", – цитує Івана Федика офіційний сайт Руха.

Нагадаємо, Колос на виїзді переміг Рух з рахунком 2:1 та тимчасово піднявся на третю сходинку в УПЛ, львів'яни наразі посідають передостаннє місце.

Колос напіврезервним складом втримав перемогу над Рухом – Селезньов відзначив повернення в УПЛ асистом з офсайду