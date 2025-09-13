Рух наприкінці трансферного вікна зазнав важливо кадрової втрати, попрощавшись з Євгеном Пастухом. Орендований у Карпат центрхав повернувся до табору "левів" і за 700 тисяч євро був проданий ЛНЗ. Також "жовто-чорні" могли розпрощатись з Романом, який вже відправився в Лехію – втім, поляки виявились невдоволеними його фізичною формою й не стали виплачувати перший транш за трансфер.

Рух поскаржиться в ФІФА та УЄФА через зірваний трансфер – львів'яни хочуть компенсацію

У підсумку львів'яни відкликали Віталія назад. При цьому сам фулбек провів дуже сильний матч за молодіжну збірну, тож висновки у Ґданську здаються дуже дивними. Зрештою, Рух повернув з оренди Квасницю, що неабияк важливо перед стартом осінньої частини чемпіонату.

Підопічні Івана Федика тотально провалили старт УПЛ. Важка перемога над Полтавою в першому турі не в останню чергу стала можливою завдяки "лівому" вилученню в складі суперника – а потім сталося три поспіль поразки. Розгром від резервістів Динамо (1:5) ще можна зрозуміти, але безапеляційне фіаско з Оболонню (1:2) та Металістом 1925 (0:2) явно насторожило керівництво.

Епіцентр же програв усі чотири матчі в еліті, однак тут є поважна причина – дебютант УПЛ зустрівся з Динамо, Шахтарем, Колосом і ЛНЗ. Ці суперники занадто сильні для підопічних Сергія Нагорняка. Клуб свідомо прийняв рішення якомога сильніше довіритись героям Першої ліги, аби віддячити за прорив, однак вже на старті сезону довелося терміново підсилюватись.

Ще перед міжнародною паузою за кам'янчан встигли дебютувати Супряга й центрхав Себеріо. За час затишшя в команду прийшли Джеовані (центральний півзахисник із Портімоненсе) та правий фулбек Кирюханцев. Втім, окрім кадрових питань, залишаються й тактичні – Сергій Нагорняк явно тяжіє до агресивного футболу й намагається пресингувати навіть Динамо, однак конвертувати агресію в результат не виходить.

"Автобус" стримував топів краще, однак Епіцентру дуже потрібні перемоги. Значить, треба атакувати – і це дуже погано в умовах ліги, де все будується навколо контратак. Словом, роботи в тренерського штабу багато, однак для цього в УПЛ і виходили.

Кадрова ситуація

Травмовані: Слюбик (під питанням)

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Рух – Епіцентр

Рух: Герета – Копина, Холод, Слюбик, Роман – Підгурський – Квасниця, Слюсар, Притула, Алмазбеков – Фаал

Епіцентр: Білик – Кирюханцев, Григоращук, Мороз, Климець – Миронюк, Запорожець – Хоакінет, Демченко, Беженар – Супряга

Прогноз "Футбол 24" – тотал менше 2,5

Букмекери й більшість експертів не вірять в Епіцентр. Занадто вже вразливі кам'янчани (чи то дунаїівці) в перехідних фазах, а йти вперед треба за будь-яку ціну. Цей факт полегшує Руху справу, хоча з контратаками проти інших клубів у львів'ян не склалося.

Особливо тривожить пошкодження Слюбика, без якого "жовто-чорні" розвалились, програвши Металісту 1925. Від його готовності залежатиме дуже багато. Хай там як, очікуємо на важкий матч для галичан – на підсумковий результат не поставимо, але тотал менше 2,5 у цій зустрічі читається, як буквар

