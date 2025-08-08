Рух та Динамо зустрінуться у другому турі УПЛ. Стартові склади команд і посилання на онлайн-трансляцію гри – в цій новині "Футбол 24".

Матч між Рухом та Динамо відбудеться у Львові 8 серпня. Початок зустрічі о 18:00 за київським часом.

Рух – Динамо: анонс матчу УПЛ

Матч Руха та Динамо можна подивитися у прямому ефірі. Онлайн-трансляція доступна на MEGOGO, а також на інших провайдерах зі списку UPL.TV.

Стартові склади:

Рух: Герета, Холод, Слюбик, Копина, Лях, Підгурський, Пастух, Притула, Фал, Кітела, Алмазбеков.

Динамо: Нещерет, Вівчаренко, Яцик, Волошин, Караваєв, Кабаєв, Буяльський, Михавко, Герреро, Біловар, Михайленко.

