Рух та Динамо зустрінуться у матчі 22-го туру УПЛ, який відбудеться 29 березня 2025 року. Дивіться стартові склади команд та онлайн-трансляцію гри на "Футбол 24".

Матч 22-го туру Рух – Динамо розпочнеться о 18:00. Пряму трансляцію зустрічі можна переглянути наживо на MEGOGO та Setanta Sports за наявності підписки.

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Стартовий склад Руха: Ледвій – Слюбик, Дідик, Холод – Кітела, Підгурський, Притула, Пастух, Роман – Климчук, Карабін.

Стартовий склад Динамо: Нещерет – Караваєв, Попов, Михавко, Дубінчак – Михайленко, Шапаренко – Ярмоленко, Буяльський, Кабаєв – Ванат.

Додамо, що поєдинок першого кола між Динамо та Рухом завершився безгольовою нічиєю. Наразі кияни очолюють турнірну таблицю з 51 очком, а "жовто-чорні" з 26 балами на дев'ятій позиції.

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