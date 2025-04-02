У середу, 2 квітня, Рух прийматиме Динамо у матчі чвертьфінальної стадії Кубка України 2024/25. Стартові склади команд та посилання на трансляцію гри – в цій новині "Футбол 24".

Матч Рух – Динамо розпочнеться о 18:00 на стадіоні Арена Львів у Львові. Наживо зустріч можна подивитись на каналі УПЛ ТБ. Головні події гри опише і "Футбол 24" в текстовій трансляції.

Рух – Динамо: анонс матчу 1/4 фіналу Кубка України

Динамо та Рух у суботу, 29 березня, зустрічалися у 22 турі УПЛ, а тепер поборються в Кубку. Попередній матч кияни виграли з рахунком 2:0. Варто зауважити, що для львів'ян вихід до чвертьфіналу є найкращим досягненням у Кубку України. Раніше Рух грав лише на стадії 1/8 фіналу. Головним арбітром матчу буде Віталій Романов з Дніпра.

Стартові склади:

Рух: Ледвій – Слюбик, Дідик, Холод – Роман, Кітела, Рябов, Слюсар – Пастух, Карабін – Климчук

Динамо: Моргун – Караваєв, Біловар, Дячук, Вівчаренко – Рубчинський, Бражко – Волошин, Брагару, Піхальонок – Герреро

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