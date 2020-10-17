"Важкий вийшов матч. Дуже мало було відпочинку і часу на відновлення після матчів збірної. Але ми впоралися. Добре провели перший тайм, забили потрібний нам м'яч. А в перші 15 хвилин другого був незрозумілий сумбур, але потім вирівняли гру. Гарна перемога на виїзді, три очки.

Рух – Динамо – 0:2 – відео голів та огляд матчу

За такий клуб, як Динамо, в кожному матчі треба виходити і грати. Це наш обов'язок. Не тільки я, а вся команда бігала, боролася на кожній ділянці поля і здобула перемогу. Рух – молодці. Вони намагаються грати в футбол, а не просто б'ють м'яч вперед. Суперник грав компактно, закрито. Ми розхитували і зламували оборону. Циганков віддав хороший пас – забили", – поділився Шапаренко в ефірі Тур Online.

Нагадаємо, Динамо без особливих труднощів переграло Рух (2:0) у матчі 6-го туру УПЛ, а вже за три дні розпочне виступи на груповому етапі Ліги чемпіонів поєдинком із Ювентусом.

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