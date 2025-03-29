"Помста за нічию в 1-му колі? Ми виходили на поле не мститися і не реабілітуватися, а грати. Для нас кожен матч дуже важливий. Сьогодні гра була достатньо непроста, враховуючи, що велика група футболістів була залучена до лав збірних. Тренувалися 10 польових гравців, ми підключили молодих виконавців з команди U-19, щоб вони трохи відчули атмосферу першої команди й вимоги, які ми висуваємо. Дивилися на нашу молодь, що підростає, і готувалися до поєдинку з Рухом. Ми зібралися усі разом та провели перше тренування у повному складі лише 27 березня.

Розкішний асист і гол Буяльського у відеоогляді матчу УПЛ Рух – Динамо – 0:2

Для нас сьогоднішній поєдинок був дуже непростим, я дякую гравцям за те, що вони повністю віддавалися на футбольному полі, виконували настанови, які ми давали перед матчем, контролювали гру та могли доводити рахунок до великого.

Ювілей Буяльського (350-й матч за Динамо – прим.)? Можна грати для кількості, а можна – для якості. Я ніколи не рахував, скільки матчів зіграв. Для мене була важливою кожна наступна гра. І з таким настроєм я готувався і виходив на поле. Досвід, який отримуєш у матчах, має бути твоїм багажем, але, щоб бути переконливим, потрібно насамперед кожного дня перемагати самого себе. Ми усі будуємо плани на завтра, а перемагає той, хто діє вже сьогодні. Я радий за Віталія, дай йому боже стати найкращим гравцем клубу з найбільшою кількістю матчів. Я буду щасливий від цього, якщо його дії йтимуть на користь команді.

Кубок України? Для нас кожна гра майже як кубкова, і ми так само готуємося. Найважливіший матч – наступний, з таким настроєм ми й підходитимемо до наступної зустрічі. В оптимальній формі, в оптимальному складі, який буде готовий, і, безумовно, з налаштуванням лише на перемогу.

Відсутність Бражка? Він готовий грати і вийшов би сьогодні на поле, але ви маєте розуміти, що зіграти 25 березня за збірну, потім добиратися в Україну, готуватися до матчу лише два дні, а 29-го вже грати – це дуже складно. Повторюся, він би вийшов сьогодні, якби не вимушена заміна, пов’язана з травмою, яку отримав Денис Попов. Бражко готується до кожної гри", – цитує Шовковського офіційний сайт Динамо.

Динамо легко обіграло Рух та зберегло відрив – Буяльський шикарно асистував Ванату і забив сам