"Мені здається, у Динамо в грі з Рухом проблем виникнути не повинно, незважаючи на те, що у киян було багато збірників. Так, було велике навантаження в збірній, але для футболістів завжди було краще грати, ніж тренуватися, тому проблем з кондиціями у гравців Динамо виникнути не повинно.

Рух – Динамо: стартові склади команд

Упевнений, що динамівці в виїзному матчі постараються швидко вирішити всі питання в грі з Рухом, а потім думатимуть про Ювентус і Лігу чемпіонів", – поділився Орбу в коментарі Команда№1.

Нагадаємо, поєдинок 6-го туру Рух – Динамо відбудеться вже сьогодні, 17 жовтня, початок о 17:00. Кияни очолюють турнірну таблицю з 11 очками, тоді як Рух із 2 пунктами є аутсайдером чемпіонату.

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