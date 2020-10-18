Півзахисник киян Віктор Циганков визнаний найкориснішим гравцем матчу проти Руха (2:0), повідомляє видання Zbirna.com.

Рух – Динамо – 0:2 – відео голів та огляд матчу

Рейтинг ефективності його гри склав 323 бали. До слова, до трійки найкращих футболістів матчу також увійшли Карлос Де Пена (312 балів) та Сергій Сидорчук (310 балів).

Нагадаємо, Динамо у 6-му турі УПЛ на виїзді перемогло Рух (2:0) і з 14-ма очками продовжує очолювати турнірну таблицю чемпіонату України, львів'яни з 2-ма пунктами – передостанні. Вже у найближчий вівторок, 20 жовтня, підопічні Луческу стартують у груповому етапі Ліги чемпіонів домашнім поєдинком проти Ювентуса. Початок матчу о 19:55.

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