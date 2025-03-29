Матч у Львові можна вважати центральним у турі не тільки через статус команд, а і через високу ймовірність сенсації. Її забезпечує форма Динамо після зимової паузи – кияни переконливо зіграли лише з Карпатам (хоча й там були нюанси), а інші три матчі виявились суцільним розчаруванням. Підопічні Олександра Шовковського розписали результативні нічиї з Ворсклою та Зорею, дивом не розділивши очки з ЛНЗ.

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Усі ці три поєдинки цілком могли завершитись поразками "біло-синіх". Динамівці виглядали жахливо під пресингом, ще гірше оборонялись на стандартах і при кросах, а також пропускали велику кількість контратак. Команда відверто втрачала контроль над грою, хоча вона може діяти інакше – в кожному з матчів кияни мали відрізок у 30-40 сильних хвилин, з ефектними комбінаціями, швидким поверненням м'яча та з голами.

До слова, FAVBET дав прогноз на матч 22-го туру УПЛ 2024/25 між Рухом і Динамо. Коефіцієнт на перемогу команди Віталія Пономарьова – 9,40. На тріумф підопічних Олександра Шовковського фахівці дають 1,41.

Столичному колективу дуже пощастило, що Шахтар теж провів дві нічиї, тому що розрив між грандами міг скоротитись до шести залікових балів при грі "гірників" у запасі. А так у Динамо залишається +10 за дев'ять турів до кінця – от тільки це не означає, що можна й далі катати нічиї з середняками. Так і до розмов про "картонного чемпіона" можна докотитись.

Але чи міг Олександр Шовковський щось радикально змінити за час міжнародної паузи? Із футболістів основного ростеру в команді залишались тільки Попов, Дячук, Біловар, Кабаєв, Дубінчак і Караваєв, а також травмовані Піхальонок і Волошин – їхня готовність до поєдинку з Рухом залишається під питанням. Всі інші роз'їхались по збірних.

Це – шанс для Руха, у якого до збірних відправлявся тільки Роман. Віталій Пономарьов протягом двох тижнів цілеспрямовано готував основу до Динамо, відігравши два спаринги (зокрема, здолавши ЮКСУ). Особливу увагу тренерський штаб приділяв фізичним навантаженням, тож бігати львів'яни готові.

Зустріч з киянами у першому колі, до речі, завершилась ефектною нічиєю – той поєдинок став одним із найкращих в осінньо-зимовий період УПЛ.

Втім, то був зовсім інший Рух. Із Сичем, Краснопіром, Федором і Квасницею. Не можна сказати, що без них склад "жовто-чорних" став слабким, а футбол скотився до рівня аутсайдерів – але перші чотири тури після зими виявились важкими для перегляду. Рух дуже мало створював, а єдину перемогу здобув над Інгульцем завдяки пенальті, реалізованому на 9-й компенсованій хвилині.

Інші три тури принесли львів'янам "сухі" поразки (від Ворскли, Зорі та ЛНЗ). Загалом, у перших чотирьох турах після відновлення сезону команда забила один гол, пропустивши чотири. З такою статистикою навіть про нічию з Динамо мріяти важко – втім, кияни завжди вміють "дивувати".

Кадрова ситуація

Травмовані: Сапуга – Піхальонок (під питанням), Волошин (під питанням), Тимчик, Лучкевич

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Рух – Динамо

Рух: Ледвій – Слюбик, Дідик, Холод – Роман, Підгурський, Притула, Ременяк – Пастух, Карабін – Климчук

Динамо: Нещерет – Караваєв, Попов, Михавко, Вівчаренко – Михайленко – Ярмоленко, Буяльський, Шапаренко, Кабаєв – Ванат

Прогноз "Футбол 24" – тотал менше 2,5

Динамо – очевидний фаворит, але останні матчі не дозволяють впевнено ставити на перемогу гранда. Ворскла, наприклад, йшла у зоні вильоту й ледь не прибила киян. У Руха склад точно не слабший, і він не їздив по збірних.

Втім, жахлива результативність львів'ян не дозволяє поставити на велику кількість голів у зустрічі. Навряд команди проб'ють тотал більше 2,5. На конкретний же результат не поставимо, тому що тут все вирішить рандом. Динамо привчило покладатись на щасливий випадок, а не на свій футбол.

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