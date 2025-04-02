Команди зустрічались у рамках чемпіонату всього п'ять днів тому. Динамо вдалося здивувати фанів – після дуже непереконливих чотирьох турів кияни видали фантастичний перший тайм з Рухом. Тайм, від якого навіть нейтральні фани могли отримати задоволення.

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Там були і геніальні передачі Буяльського, і красиві комбінації, і топова гра Шапаренка, а Ярмоленко діяв неначе молодий. "Біло-сині" просто не помітили оборону львів'ян, хоча восени компактний низький блок Віталія Пономарьова стримав Динамо, Шахтар, Олександрію, Полісся та Кривбас. Цього разу Рух багато бігав, але взагалі не міг відібрати м'яч.

Столичний гранд оформив 2:0 до перерви, а потім спокійно працював по рахунку. Рух же в другому таймі особливої мотивації не мав – тренерський штаб поступово знімав лідерів, а гравці берегли сили на значно важливіший чвертьфінал Кубка. І все одно поєдинок міг і мав завершуватись розгромом.

До слова, FAVBET дав прогноз на матч 1/4 фіналу Кубка України 2024/25 між Рухом і Динамо. Коефіцієнт на перемогу команди Віталія Пономарьова – 7,40. На тріумф підопічних Олександра Шовковського фахівці дають 1,52.

Очевидно, що охочих поставити на Рух у чвертьфіналі буде небагато. Тим не менш, списувати господарів до стартового свистка не слід. Всі були так вражені грою Динамо в першому таймі, що не помітили певних чеснот львів'ян.

Зокрема, до перерви "жовто-чорні" непогано пресингували, змушуючи Нещерета виносити м'яч навмання. Проблеми під тиском стали тенденцією для Динамо в матчах 2025 року – і ці труднощі виливались у моменти суперників, голи й нічиї.

Крім того, Михавко у першому матчі ледь не привіз пенальті, та і загалом кількість помилок Тараса залишалась великою. Щоправда, у другому таймі центрбек "біло-синіх" отямився й видав топовий перфоманс. З іншого боку, слід відзначити роботу тренерського штабу при обороні на стандартах – Динамо змінило структуру, наситивши зону в площині воріт 8-9 футболістами. Привозів на кутових вже не було.

Але чи працюватиме вся ця краса сьогодні в умовах ротації? Навряд чи вона буде масовою, однак Олександр Шовковський завжди проводить заміни, аби рівномірно розподілити навантаження. Прямо зараз здається очевидною поява Бражка, якому потрібно набирати форму – хоча його перфоманс у молодіжці довів, що Володимир залишається проблемою в ролі опорника.

Також слід очікувати на вихід Вівчаренка, адже в першій зустрічі стартував Дубінчак. Можливо, зміни побачимо і в центрі захисту – дві гри за п'ять днів стали б великим ризиком для травматичного Попова. А от перестановки на інших позиціях можуть порушити ідилію в атаці Динамо.

Кадрова ситуація

Травмовані: Сапуга – Тимчик

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Рух – Динамо

Рух: Ледвій – Слюбик, Дідик, Холод – Роман, Підгурський, Притула, Ременяк – Пастух, Карабін – Климчук

Динамо: Нещерет – Караваєв, Біловар, Михавко, Вівчаренко – Бражко – Ярмоленко, Буяльський, Шапаренко, Кабаєв – Ванат

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Динамо залишається фаворитом, однак Кубок – це не чемпіонат. Це в УПЛ львів'яни нікуди не підіймуться і не вилетять, а після провалу в першому таймі з Динамо команда може забути про другий. Сьогодні все буде інакше.

Віталій Пономарьов точно має зробити висновки з попереднього поєдинку, а його підопічні гратимуть з більшою самовіддачею. Ймовірно, Рух спробує закритись в "автобусі" й перетерпіти стартові 30-45 хвилин, а по перерві спробує зіграти агресивніше, з пресингом і контрпресингом на чужій половині. Ну або ж навпаки.

От тільки є декілька але. По-перше, Рух програв чотири з п'яти матчів після зимової паузи, забивши всього один гол – Інгульцю, з пенальті, на 90+7-й хвилині. Цей поєдинок став єдиним переможним для львів'ян. По-друге, Динамо під керівництвом Олександра Шовковського програло лише один матч за півтора року (без урахування єврокубків).

По-третє, навіть у провальних поєдинках на початку 2025-го кияни демонстрували відрізки феєричного домінування. "Біло-сині" досі залишаються найсильнішою командою УПЛ, здатною здобувати позитивний результат навіть за найбільш несприятливих умов. Саме тому ми ставимо на прохід столичного гранда.

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