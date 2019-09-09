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Рух – Чорноморець: на трибунах помітили VIP-гостя, або Як тренер Динамо мотивував львівський клуб на перемогу

00:10 257 Читать на русском
Рух – Чорноморець: на трибунах помітили VIP-гостя, або Як тренер Динамо мотивував львівський клуб на перемогу
Олег Лужний та Григорій Козловський / Фото ФК Рух

Рух користується великою популярністю не лише у звичайних вболівальників, а і у футбольних знаменитостей.

 

Рух впевнено переграв одеський Чорноморець та закріпився на другій сходинці турнірної таблиці Першої ліги.

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Львів'яни не мали права впасти лицем в болото, адже з трибун за ними спостерігав Олег Лужний. Важко сказати, чи екс-тренер Динамо завітав на матч через свої приятельські стосунки з президентом Руха Григорієм Козловським, чи з якоїсь іншої причини.

Цікаво, що в цей час Динамо проводило спаринг з Кристалом, в якому розгромило суперника (6:0).

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Фото Євгеній Кравс

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Теги
Рух - Чорноморець Перша ліга Олег Лужний Григорій Козловський Рух Рух
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