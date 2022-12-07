Рух та Чорноморець розписали яскраву нічию у 14-му турі української Прем'єр-ліги. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів на Футбол 24.

Головним героєм першого тайму став Юсов, який доволі легко оформив дубль. Але Рух не збирався здаватись і по перерві оформив камбек. Скоротив відставання Руніч, а поставив крапку у зустрічі Карабін.

Рух розписав бойову нічию з Чорноморцем – львів'яни оформили камбек з 0:2 і завершили рік поза зоною вильоту

Останній поєдинок української еліти у році завершився бойовою нічиєю 2:2. Рух набрав 14 залікових балів та піднявся на 12 місце у турнірній таблиці УПЛ. Чорноморець тепер має 11 пунктів в активі та йде на передостанній сходинці.