Рух – Чорноморець – 2:2 – відео голів та огляд останнього матчу УПЛ у 2022 році
16:31 - Читать на русском
Рух та Чорноморець розписали яскраву нічию у 14-му турі української Прем'єр-ліги. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів на Футбол 24.
завершено
62’ Василь Руніч
84’ Ярослав Карабін
Дмитро Юсов 25’
Дмитро Юсов 35’
25’ Дмитро Юсов
35’ Дмитро Юсов
62’ Василь Руніч
84’ Ярослав Карабін
Головним героєм першого тайму став Юсов, який доволі легко оформив дубль. Але Рух не збирався здаватись і по перерві оформив камбек. Скоротив відставання Руніч, а поставив крапку у зустрічі Карабін.
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Останній поєдинок української еліти у році завершився бойовою нічиєю 2:2. Рух набрав 14 залікових балів та піднявся на 12 місце у турнірній таблиці УПЛ. Чорноморець тепер має 11 пунктів в активі та йде на передостанній сходинці.
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