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Рух – Агробізнес: матч офіційно перенесено через випадки інфікування у львівському клубі

20:18 - Читать на русском
Рух – Агробізнес: матч офіційно перенесено через випадки інфікування у львівському клубі
Фото ФК Рух

Центральний матч 20-го туру Першої ліги не зможе відбутись у запланований термін.

 

ФК Рух надіслав запити в УАФ та ПФЛ з проханням перенести поєдинок проти Агробізнеса, який був запланований на 23 червня. Керівництво турніру задовольнило прохання львів'ян та перенесли зустріч на 7 липня, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Таке рішення було прийняте керівництвом Руха через з виявлення позитивних результатів на COVID-19 у таборі "жовто-чорних".

Впродовж цього тижня львів'яни пройдуть ще одне тестування. Якщо результати будуть сприятливими, то першим офіційним матчем для Руха у 2020 році має стати виїзний поєдинок проти Миколаєва, який запланований на 29 червня. Нагадаємо, після 19-ти турів Рух лідирує у Першій лізі.

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