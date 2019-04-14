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Ругані та Джан готові зіграти з Аяксом

19:07 14 Читать на русском
Ругані та Джан готові зіграти з Аяксом
Даніеле Ругані / Reuters

Оборонець Даніеле Ругані та півзахисник Емре Джан готові допомогти туринському Ювентусу в матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів із амстердамським Аяксом.

 

Обидва гравці відновились від ушкоджень і можуть вийти зі стартових хвилин чвертьфіналу ЛЧ. Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

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Зокрема, Ругані пропустив матч 32-го туру Серії А проти СПАЛа (1:2), оскільки мав проблеми зі здоров'ям. Натомість Джан зазнав травми ще в поєдинку попереднього туру італійської першості з Міланом і пропустив перший матч із Аяксом на Йохан Кройф Арені.

У лазареті туринців наразі залишаються центрбеки Джорджо К'єлліні та Мартін Касерес. Також під питанням участь у матчі резервного кіпера Маттіа Періна, який травмував плече на тренуванні.

Відзначимо, що матч-відповідь 1/4 фіналу ЛЧ між Юве та Аяксом відбудеться у вівторок, 16 квітня. Перша зустріч завершилася унічию 1:1.

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Теги
Емре Джан Емре Джан Даніеле Ругані Даніеле Ругані Ювентус Ювентус Ліга чемпіонів Ювентус - Аякс
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