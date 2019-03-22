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Ругані продовжить контракт з Ювентусом

13:23 39 Читать на русском
Ругані продовжить контракт з Ювентусом
Даніеле Ругані / Evening Standard

Даніеле Ругані подовжить контракт з туринським грандом.

Обидві сторони вже готові до підписання нового контракту терміном на 4 роки, за яким Ругані буде заробляти 3 млн євро за сезон.

Найчорніший чвертьфінал Іспанії в Лізі чемпіонів за 9 чи 14 років – гарна прикмета для Ювентуса та нові королі Європи

Очікувалось, що 24-річний гравець зіграє більше в цьому сезоні, але через повернення Леонардо Бонуччі Даніеле зіграв всього в 14 іграх.

Тим не менш, "Стара синьйора" відмовилися від пропозицій Челсі минулого літа, оскільки розраховує на захисника.

Теги
Ювентус Ювентус Італія Даніеле Ругані Даніеле Ругані
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