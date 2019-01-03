Ругані не продається, – агент

Захисник Ювентуса Даніеле Ругані не покине клуб взимку попри чутки.

"Ругані ніколи не виставлявся Ювентусом на трансфер, а це означає, що він робить все правильно.

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Без сумнівів, він залишиться в клубі у січні. Даніеле старомодний гравець, який є професіоналом і має бажання покращуватись.

Він надійний футболіст, яких цінять в Ювентусі, він завжди переконує в тому, що він готовий до гри. Гравець не може перебувати в цьому клубі 4 роки, не заслуговуючи цього", – сказав агент Давіде Торк'я RMC Radio.

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