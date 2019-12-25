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Ругані може стати гравцем Лестера – Ювентус не проти трансферу

14:49 279 Читать на русском
Ругані може стати гравцем Лестера – Ювентус не проти трансферу
Даніеле Ругані / Rex Features

Захисник Ювентус Даніеле Ругані зацікавив Лестер та може приєднатись до "лисиць" вже у зимове трансферне вікно.

Лестер зацікавлений у переході захисника Ювентуса Даніеле Ругані, повідомляє The Telegraph.

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Зазначається, що гравцю необхідна ігрова практика, аби отримати місце у заявці збірної Італії на Євро-2020. Додається, що Ювентус готовий відпустити Ругані.

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До слова, у сезоні 2019/20 Даніеле провів за Ювентус лише 3 матчі – 2 в Лізі чемпіонів і 1 в Серії А, не відзначившись результативними діями. Додамо, що Transfermarkt оцінює футболіста в 19 млн євро.

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