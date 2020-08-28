Французький Ренн всерйоз зацікавлений у запрошенні захисника Ювентуса Даніеле Ругані, повідомляє видання France Football.

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Центральний оборонець не входить у плани нового наставника туринців Андреа Пірло. "Стара синьйора" вже давно планувала попрощатися зі своїм захисником, однак через травму Джорджо К'єлліні змушена була залишити його у команді.

Французький клуб веде переговори з оточенням Даніеле і сподівається, що той погодиться на скорочення заробітної плати в обмін на постійну ігрову практику. Ренн за підсумками минулого сезону Ліги 1 завоював бронзові медалі чемпіонату і вийшов у Лігу чемпіонів – саме це може стати вагомою причиною для італійця аби приєднатися до Ренна. Окрім повноцінного переходу французький клуб готовий запропонувати договір оренди з правом викупу.

Нагадаємо, Ругані перейшов у Ювентус у червні 2015 року з Емполі за 5 млн євро. У минулому сезоні провів за "б'янконері" 14 матчів у всіх турнірах, результативними діями не відзначався. Transfermarkt оцінює футболіста у 12 млн євро. До слова, окрім Ренна, до захисника проявляють інтерес Арсенал, Валенсія і Беневенто.

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