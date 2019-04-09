Ругані: Аякс дуже сильно грає в атаці

Захисник Ювентуса Даніеле Ругані назвав головний козир Аякса перед першим матчем 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

"Аякс має техніку, якість та витривалість. Ми повинні зіграти сконцентровано: доля вирішується у двох раундах. У них дуже сильна атака, але ми розуміємо, що вони можуть помилятись у захисті, ми спробуємо використати ці знання.

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Це дуже важливий матч для мене та команди, але сподіваюсь, що це лише початок, не кінець. Прагну довести, що заслуговую грати в таких поєдинках. Я в команді чемпіонів і розумію, що тут важко потрапити до складу", – цитує Ругані офіційний сайт УЄФА.

Поєдинок відбудеться 10 квітня о 22:00 за київським часом.