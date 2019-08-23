Рудько здобув вольову перемогу у своєму дебютному матчі за Пафос

Екс-голкіпер Динамо Артур Рудько вдало розпочав свої виступи у чемпіонаті Кіпру.

Чемпіонат Кіпру, 1 тур

Саламіна – Пафос – 1:2

Голи: Онуегбу, 85 – Беріго, 44, Немец, 90

Команда українця відкривала сезон 2019/20 гостьовим матчем проти Саламіни. Пафос зміг вийти вперед у кінцівці першого тайму завдяки зусиллям француза Беріго. Рудько і компанія довго утримували ворота "сухими", однак на 85 хвилині Онуегбу, здавалося, вирвав нічию для господарів.

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Героєм Пафоса став досвідчений форвард Адам Немец. 32-річний словак приніс перемогу своїй команді під завісу матчу. 2:1 – Рудько вдало дебютує за кіпрський клуб після свого літнього переходу з Динамо на правах вільного агента.

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