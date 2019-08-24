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Рудько здійснив кілька героїчних сейвів у першому матчі за Пафос – відео вдалого виступу екс-"динамівця"

12:46 592 Читать на русском
Рудько здійснив кілька героїчних сейвів у першому матчі за Пафос – відео вдалого виступу екс-"динамівця"
Артур Рудько / Фото ФК Динамо

Українець Артур Рудько показав свою майстерність вже у першому матчі за кіпрський клуб.

Агент воротаря Олександр Панков у своєму Instagram опублікував відео сейвів Рудька у грі проти Саламіни.

Рудько здобув вольову перемогу у своєму дебютному матчі за Пафос

Завдяки впевненій грі 27-річного стража воріт Пафос здобув перемогу у стартовому матчі чемпіонату. У кінцівці зустрічі колишній голкіпер Динамо здійснив героїчний сейв, а вже через хвилину Адам Немец відзначився м'ячем, який і приніс три очки команді.

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Нагадаємо, Рудько приєднався до Пафоса цього літа після закінчення контракту з київським грандом.

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Світ Артур Рудько Артур Рудько Відеоновини Пафос Пафос Українці за кордоном
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