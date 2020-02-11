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Рудько: Пропонували змінити громадянство, але моя мета – збірна України

22:39 680 Читать на русском
Рудько: Пропонували змінити громадянство, але моя мета – збірна України
Артур Рудько / Фото з відкритих джерел

Екс-голкіпер київського Динамо Артур Рудько, який нині захищає кольори кіпрського Пафоса, розповів про свою заповітну мрію у футболі.

"Збірна України для мене це навіть не мрія, а мета, до якої треба йти. Хочеться роботою заслужити виклик у збірну України. Коли я був в Динамо, мені пропонували змінити громадянство, взяти паспорт однієї з азіатських країн.

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Пропонували спочатку мене заграти за збірну, з подальшою перспективою перейти до місцевого клубу. Були хороші фінансові умови, але я відмовився. Не можу уявити себе футболістом, який співає гімн іншої країни, хоча не маю нічого проти і не засуджую хлопців, які грають за збірні інших країн", – розповів Рудько в інтерв’ю виданню Zbirna.com.

Нагадаємо, Рудько – вихованець київського Динамо і провів у структурі клубу десять років. В липні 2019 року він у статусі вільного агента перейшов у кіпрський Пафос. У поточному сезоні за свою команду Артур зіграв 16 поєдинків, в яких пропустив 20 голів і ще у трьох матчах залишав свої ворота у недоторканості.

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Теги
Артур Рудько Артур Рудько Динамо Динамо Україна Україна Збірна України Пафос Пафос
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