Український легіонер кіпрського клубу вирішив, що від добра добра не шукають.

Екс-голкіпер київського Динамо Артур Рудько продовжив співпрацю зі своїм клубом.

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28-річний воротар пролонгував угоду з Пафосом терміном на 1 рік, повідомляє офіційний сайт кіпрського клубу. Нова угода українця з командою Дмитра Михайленка розрахована до літа 2022 року.

Цікаво, що раніше Рудько потрапив до списку інтересів кіпрського АПОЕЛа, Аустрії та Штурма з Австрії та кількох турецьких клубів, однак вирішив залишитися у Пафосі, де визнавався найкращим голкіпером чемпіонату Кіпру за підсумками другої половини минулого сезону та за підсумками першої половини поточного.

Нагадаємо, Рудько став гравцем Пафоса влітку 2019-го. У поточному сезоні Артур оформив рекордну суху серію в історії клубу (626 хвилин). На його рахунку 13 зіграних матчів.

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