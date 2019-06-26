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"Рудько має якість і стиль, які нам необхідні", – представник кіпрського Пафоса

07:30 343 Читать на русском
"Рудько має якість і стиль, які нам необхідні", – представник кіпрського Пафоса
Артур Рудько – гравець кіпрського Пафоса / Instagram Олександра Панкова

Представник кіпрського Пафоса Полівіос Паліурас прокоментував прихід Артура Рудька.

"Рудьку всього 27 років. Коли гравець переходить з київського Динамо, це означає, що у нього є якість і стиль, які нам потрібні.

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Вважаємо, що провели дуже хороший трансфер. Сподіваємося побачити відповідні результати на полі", – сказав Паліурас у коментарі 24sports.

Додамо, що Рудько приєднався до кіпрського клубу на правах вільного агента, деталі угоди не розголошуються.

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