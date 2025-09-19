33-річного екс-гравця молодіжної збірної України прикордонники затримали під час спроби нелегально залишити країну.

Екс-голкіпер Динамо та Шахтаря намагався незаконно перетнути кордон – вже проходить військову підготовку в ЗСУ (ФОТО)

Як повідомляє Динамоманія, Рудько планував продовжити кар'єру в азербайджанському клубі Габала. Втім, через невдалу спробу перетину кордону цей варіант зірвався і тепер шансів на підписання контракту у нього більше немає.

Нагадаємо, що Артур Рудько намагався незаконно виїхати з України через кордон із Придністров’ям. На Одещині прикордонники затримали авто, де серед пасажирів перебував і Рудько. Нині колишній голкіпер Динамо, Шахтаря, Чорноморця і Металіста вже проходить базову військову підготовку в ЗСУ.

