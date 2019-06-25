Рудько – про причини відходу з Динамо: Втратив два роки без футболу

Колишній воротар Динамо Артур Рудько, який напередодні підписав 2-річний контракт з кіпрським Пафосом, розповів, чому вирішив покинути київський клуб.

"У мене закінчувався контракт з Динамо, тому з радістю відгукнувся на пропозицію, яка надійшла від мого агента Олександра Панкова, перейти в кіпрський клуб Пафос. Приїхали туди, і підписали контракт. Думав над цією пропозицією недовго, тому що я і так втратив два роки без футболу, тому треба було йти з Динамо і змінювати обстановку.

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Чи була пропозиція продовжити контракт з Динамо? Розмови були, але особисто зі мною ніхто не розмовляв. Далі залишатися в команді не було сенсу, треба грати, інакше так скоро можна взагалі завершити кар'єру. Проте, ніяких образ на керівництво Динамо у мене немає, тільки слова подяки клубу, персоналу, команді.

Інших конкретних варіантів продовження кар'єри, окрім Пафосу, майже не було. Кіпріоти висловили конкретну зацікавленість з конкретною пропозицією.

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Пафос – це амбітний проект. Президент зацікавлений, щоб команда за підсумками чемпіонату потрапила в зону єврокубків. 10 липня у нас починається підготовка до сезону, а в серпні стартує чемпіонат", – цитує Рудька Sport Arena.