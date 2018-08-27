Руді перейшов у Шальке

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Колишня модель і футболістка Крістіна Козорог – та сама чарівна суддя, яку образив тренер Кополовця і Кобіна
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Шевченко викликав у збірну України 24 футболісти на матчі проти Чехії та Словаччини – є 2 дебютантиЗбірна України — 21:50 1735
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Лунін перейшов на правах оренди в Леганес і визначився з номеромІспанія — 21:37 5041
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Реал визначився щодо Луніна – українець має стати оздобою проекту екс-гравця Барси і фіналіста ЛЧІспанія — 21:09 4808
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"Ворожнеча з президентом закінчилась": чому Ярмоленко майже не грає за Вест ХемАнглія — 19:25 7286
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