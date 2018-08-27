Руді перейшов у Шальке

Шальке оголосив про трансфер екс-хавбека Баварії Себастіана Руді.

Шальке на своєму офіційному сайті повідомив про підписання Себастіана Руді з Баварії. Контракт розрахований на 4 роки.

Вольфсбург – Шальке – 2:1 – відео голів та огляд матчу

У мюнхенський клуб хавбек перейшов влітку минулого року з Хоффенхайма, але зараз змушений був покинути команду, оскільки не входить в плани нового наставника "Рекордмайстера" Ніко Ковача.

Шальке в 1 турі Бундесліги на виїзді поступився Вольфсбургу (1:2).