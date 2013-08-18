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Руді може перейти в РБ Лейпциг

16:58 159 Читать на русском
Руді може перейти в РБ Лейпциг
Себастіан Руді / Фото: соцмережі

Хавбек мюнхенської Баварії Себастіан Руді може змінити клуб вже цього літа.

Півзахисник Баварії Себастіан Руді близький до переходу в РБ Лейпциг, повідомляє Sportbuzzer.

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Футболіст вже був у розташуванні "биків". Гравець не проти змінити клуб заради більшої кількості ігрового часу, тим паче, що РБ Лейпциг очолює Юліан Нагельсманн, з яким він працював у Хоффенхаймі.

Що ж стосується мюнхенців, то клуб планує скоротити заявку і не проти попрощатися з Руді за гідну суму. Крім того, зарплатня футболіста – 5 млн євро на рік – неабияк б'є по гаманцю босів Баварії.

РБ Лейпциг наразі не готовий придбати гравця та пропонує лише оренду. Перемовини між клубами тривають.

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Трансфери Юліан Нагельсманн РБ Лейпциг РБ Лейпциг Трансфери Чемпіонату Німеччини Себастіан Руді Себастіан Руді Баварія Баварія Німеччина
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