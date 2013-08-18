Руді може перейти в РБ Лейпциг

Хавбек мюнхенської Баварії Себастіан Руді може змінити клуб вже цього літа.

Півзахисник Баварії Себастіан Руді близький до переходу в РБ Лейпциг, повідомляє Sportbuzzer.

Реабілітував Коноплянку, поставив організовану гру та завоював любов фанів. Чому Доменіко Тедеско – ідеал для Шальке

Футболіст вже був у розташуванні "биків". Гравець не проти змінити клуб заради більшої кількості ігрового часу, тим паче, що РБ Лейпциг очолює Юліан Нагельсманн, з яким він працював у Хоффенхаймі.

Що ж стосується мюнхенців, то клуб планує скоротити заявку і не проти попрощатися з Руді за гідну суму. Крім того, зарплатня футболіста – 5 млн євро на рік – неабияк б'є по гаманцю босів Баварії.

РБ Лейпциг наразі не готовий придбати гравця та пропонує лише оренду. Перемовини між клубами тривають.