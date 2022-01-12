Робота тренерського штабу Андрія Шевченка поки не дала результату, на який сподівалися. Італійська преса переконана, що відставка українця – лише справа часу.

Шевченко зазнав ще більшого тиску – Дженоа приписують інтерес до чотирьох тренерів, які можуть замінити українця

За інформацією TUTTOmercatoWEB, Дженоа вже налагодила контакти з представниками Руді Гарсії. Джерело стверджує, що саме француз стане головним кандидатом на крісло тренера генуезців у разі звільнення Шевченка.

Варто зауважити, що Гарсія має доволі успішний досвід роботи в Серії А, де він очолював Рому. Французький фахівець також може похизуватися чемпіонським титулом на чолі Лілля та виходом у фіналі Ліги Європи з Марселем.

Шевченко з нервами повертається на Сан-Сіро, Ель Класіко в Азії, Клоппа підозрюють в брехні – анонс кубкового мідвіку