Рубіалеса максимально усувають від футболу – нове жорстке покарання ФІФА для екс-президента іспанської федерації
Колишній президент Федерації футболу Іспанії Луїс Рубіалес продовжує розплачуватися за свої вчинки.
Скандал спалахнув після фіналу чемпіонату світу серед жінок, де під час церемонії нагородження Рубіалес поцілував футболістку збірної Іспанії. Ця подія стала відправною точкою для низки звинувачень у бік функціонера.
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У підсумку іспанець втратив посаду, але на цьому все не завершилася. ФІФА вирішила відсторонити Рубіалеса на три роки. Протягом цього періоду йому заборонено займатися будь-якою діяльністю, пов'язаною з футболом.
Дискваліфікація стосується як міжнародного, так і національного рівня, повідомляє Marca. Зазначається, що у Рубіалеса є десять днів, щоб оскаржити це рішення Дисциплінарного комітету ФІФА.
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