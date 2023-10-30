Скандал спалахнув після фіналу чемпіонату світу серед жінок, де під час церемонії нагородження Рубіалес поцілував футболістку збірної Іспанії. Ця подія стала відправною точкою для низки звинувачень у бік функціонера.

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У підсумку іспанець втратив посаду, але на цьому все не завершилася. ФІФА вирішила відсторонити Рубіалеса на три роки. Протягом цього періоду йому заборонено займатися будь-якою діяльністю, пов'язаною з футболом.

Дискваліфікація стосується як міжнародного, так і національного рівня, повідомляє Marca. Зазначається, що у Рубіалеса є десять днів, щоб оскаржити це рішення Дисциплінарного комітету ФІФА.

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