Функціонер під час нагородження на жіночому ЧС-2023 поцілував футболістку збірної Іспанії Дженні Ермосо. Це запустило хвилю звинувачень на адресу Рубіалеса, якому таки довелося піти зі своїх посад.

Рубіалес – про скандал із поцілунком: "Це мало таке ж значення, як поцілунок однієї з моїх доньок"

Втім, буремні події позначилися не лише на професійному житті. Колишній очільник RFEF також змушений продати свою квартиру в центрі Мадрида, повідомляє Record. Це елітна нерухомість, яку оцінюють приблизно у 1,5 мільйона євро.

Залишившись без зарплати президента Федерації (650 тисяч євро на рік) та виплат від УЄФА (250 тисяч євро щорічно), Рубіалес не в змозі виплачувати іпотеку за це житло. До того ж, футбольний екс-чиновник мусить платити аліменти колишній дружині. Також іспанець нібито втомився, що журналісти щодня чекають його під дверима помешкання.