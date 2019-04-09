Рубіалес анонсував зміну формату Суперкубка Іспанії та його проведення за межами Піренеїв

Королівська іспанська футбольна федерація незабаром затвердить новий формат проведення Суперкубка та Кубка Іспанії.

Суперкубок розігруватиметься у форматі "фіналу чотирьох" щороку в січні за межами Іспанії, повідомляє офіційний сайт футбольної федерації.

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Відповідний проект запропонував президент організації Луїс Рубіалес. Очікується, що ідея буде втілена в життя упродовж кількох років. Плануються зміни й у Кубку Іспанії. Зокрема, до стадії 1/2 фіналу протистояння складатиметься лише з одного матчу, а клуби всіх дивізіонів, починаючи з регіональних ліг і завершуючи Прімерою, братимуть старт у першому раунді. Нижчі за рангом клуби гратимуть удома. Натомість команди, що пробилися до Суперкубка Іспанії, поведуть боротьбу за трофей не з першого раунду, а з 1/16 фіналу.

Уже невдовзі генеральна асамблея федерації має проголосувати за зміну формату обох турнірів.

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