Рубі очолив Бетіс – він вивів у єврокубки Еспаньйол

Севільський Бетіс призначив Рубі на вакантну посаду головного тренера команди.

49-річний фахівець замінить Кіке Сетьєна на посаді керманича "огірків". Про це повідомляє офіційний сайт Бетіса.

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Рубі отримав контракт на 3 роки. Задля переїзду на Беніто Вільямарін керівництву севільців довелося виплатити Еспаньйолу клаусулу тренера – 900 тисяч євро. Раніше Бетіс покинув Кіке Сетьєн, хоч і за контрактом ще мав 1 рік роботи з командою. Причиною його відходу став провал "огірків" у другій половині сезону – вони завершили чемпіонат 10-м.

У сезоні 2018/19 Рубі разом із Еспаньйолом фінішував 7-м у Ла Лізі. У новому сезоні "папуги" стартуватимуть у кваліфікації Ліги Європи. Раніше фахівець працював із низкою команд іспанської трясовини, а також тренував Жирону, Вальядолід, Леванте, хіхонський Спортінг, Уеску.