Лофтус-Чік може перейти в Шальке на правах оренди

Шальке може орендувати хавбека Челсі Рубена Лофтус-Чіка, але угода є малоймовірною.

Шальке розглядає варіант з орендою півзахисника Челсі Рубена Лофтус-Чіка, повідомляє The Telegraph. Щоправда, за інформацією джерела, "кобальтові" мають доволі невеликі шанси.

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Англієць прагне залишитись на Стемфорд Брідж та боротись за місце в основному складі попри величезну конкуренцію на позиції півзахисника. Нагадаємо, що цього літа до лондонців приєднався італійський хавбек Жоржінью.

Конкуренція може стати меншою через можливий відхід Тьємуе Бакайоко в Мілан. РАніше повідомлялось, що "россонері" узгодили річну оренду футболіста.