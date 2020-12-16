"Звучит, как жеребьевка Лиги чемпионов. Эта команда безусловно держит всех в напряжении. Сейчас они лидируют в Ла Лиге, опережая Атлетико, Реал и Барселону. Я смотрел их матчи несколько раз – это замечательная команда. Они станут проверкой для нас.

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Тогда мы провели ряд тяжелых матчей. Мы не можем думать о том, что жеребьевка Лиги Европы получилась для нас простым. Это как в Лиге чемпионов – они лидируют в Ла Лиге. Мы просто должны сохранять концентрацию", – цитирует Сульшера официальный сайт МЮ.

Заметим, "красные дьяволы" проведут первый поединок 1/16 против Реал Сосьедад на выезде 18 февраля, а ответный – 25 числа.

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