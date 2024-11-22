Певец Эд Ширан, большой поклонник Ипсвича и его акционер, помог любимому клубу с подписанием игрока. Как информирует ESPN, неназванный футболист оказался фанатом самого Ширана.

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"Летом мы пытались убедить одного конкретного игрока присоединиться к нам и очень быстро поняли, что он фанат Эда Ширана. Эд связался с ним по Zoom на тренировочной площадке, как раз перед тем, как он вышел на сцену с Тейлор Свифт. Надеюсь, это сыграло ключевую роль в том, чтобы игрок согласился на трансфер", – рассказал генеральный директор Ипсвича Марк Эштон.

Эштон не стал раскрывать личность этого футболиста, но отметил: "Он забил за нас несколько мячей".

Ширан и Свифт вместе выступили на сцене стадиона Уэмбли 15 августа, за день до того, как Ипсвич подписал контракт с Сэмми Смодиксом из Блэкберна. В прошлом сезоне Смодикс стал лучшим бомбардиром Чемпионшипа.

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