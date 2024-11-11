Орган, ответственный за судейство игр в английском профессиональном футболе (PGMOL), расследует видео, на котором Дэвид Кут проявил неуважение к Ливерпулю и бывшему тренеру команды Юргену Клоппу. В Сеть было "слито" видео двухлетней давности, на котором Кут называет Ливерпуль "дерьмом", а Юргена Клоппа "немецким мудаком". Об этом информирует Daily Mail.

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Сообщается, что расследование относительно этой записи касается её аутентичности. Существует вероятность, что видео могло быть подделкой или создано с использованием искусственного интеллекта. Но, так или иначе, арбитр был отстранен от исполнения своих обязанностей на момент расследования.

"Он критиковал мою работу в их матче с Бёрнли во время карантина [1:1]. Мне неинтересно разговаривать с человеком, который чертовски высокомерен. Поэтому я делаю все возможное, чтобы не разговаривать с ним. Вот Джеймс Милнер – другое дело, с ним я лажу. Но, боже мой, не с этим немецким мудаком", – отметил Кут на видео.

Именно он судил последний матч Ливерпуля с Астон Виллой в АПЛ (2:0).

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