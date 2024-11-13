Универсал Баварии Эрик Дайер хочет покинуть мюнхенский клуб по окончании сезона 2024/25 на правах свободного агента. Об этом информирует журналист Флориан Плеттенберг. Сообщается, что Дайер не намерен продлевать свой контракт с клубом, который действует до лета 2025 года.

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Окончательное решение 30-летнего игрока будет зависеть от того, подпишет ли немецкий клуб одного или двух новых центральных защитников. Напомним, что Бавария не перестаёт предпринимать попытки переманить Джонатана Та из Байера. Прошлым летом мюнхенцы достигли устного соглашения с 28-летним защитником сборной Германии, но Байер отказался отпускать своего ключевого игрока.

Сообщается, что Эрик очень хорошо и профессионально тренируется в Баварии, его также высоко ценят в команде. Несмотря на это, он имеет статус резервиста – с начала сезона англичанин сыграл за "рекордмайстра" всего 6 матчей во всех турнирах.

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