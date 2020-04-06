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Звезды Шахтера проведут онлайн-уроки физкультуры – первый выпуск уже в сети

18:17 26 Читати українською
Звезды Шахтера проведут онлайн-уроки физкультуры – первый выпуск уже в сети
Андрей Пятов стал героем первого выпуска / Фото ФК Шахтер

Сразу два представителя сборной Украины примут участие в съемках нового образовательного сериала.

Голкипер Шахтера Андрей Пятов и защитник "горняков" Сергей Кривцов будут мотивировать школьников на физическую активность во время карантина, сообщает официальный сайт донецкого клуба.

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Проект будет насчитывать 12 видеоуроков физкультуры. Первый выпуск уже доступен в сети, на видео Андрей Пятов учит искусству разминки.

Напомним, из-за пандемии в Украине отменены все спортивные соревнования, а также закрыты школы.

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Теги
Видеоновости коронавирус Сергей Кривцов Сергей Кривцов Шахтер Шахтер Андрей Пятов Андрей Пятов
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