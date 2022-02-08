Тарас Степаненко, Андрей Пятов, Евгений Коноплянка и Алексей Шевченко довольно оригинально проводят свободное от тренировок время.

Алексей Шевченко в своем Instagram поделился фотографией, где он вместе с Коноплянкой, Пятовым и Степаненко взялись за лепку пельменей.

Коноплянка остается за бортом, но есть 2 важные возвращения – состав Шахтера на второй этап сборов

Самым смешным стал их наряд – фартуки с изображением женского белья. В комментариях Николай Матвиенко признался, что стал фотографом этого кулинарного шоу.

Сейчас Шахтер ведет подготовку ко второй части сезона сборов в Турции. Донецкая команда вчера прибыла в Белек, где проведет второй сбор.

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