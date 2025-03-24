Арда Гюлер отметился провокационным поведением после своего гола в ворота Венгрии.

Доминик Собослай и Арда Гюлер вступили в конфликт во время матча между сборными Венгрии и Турции в плей-офф Лиги наций.

Два гола за три минуты в видеообзоре матча Венгрия – Турция – 0:3

После второго гола турецкой сборной молодой игрок Реала показал известный жест, который в свое время использовал Артем Милевский. Венграм, которые проиграли встречу, такое поведение, очевидно, не понравилось, особенно после поражения, которое не позволило им остаться в дивизионе А Лиги наций.

Больше всего разозлило поведение Гюлера капитана венгров. Доминик Собослай после игры оставил недвусмысленный комментарий под одним из фото, где Арда прикладывает палец ко рту, сообщает Фабрицио Романо в X.

"1088", – написал полузащитник Ливерпуля, указывая на число минут, которые сыграл Гюлер за Реал в текущем сезоне.

Напомним, что 20-летний игрок Реала в нынешней кампании сыграл 30 матчей, в основном выходя на замену. На его счету лишь 3 гола и 5 ассистов.

Arda Güler was shushing Szoboszlai after scoring in 3-0 win for Turkey…



…and then Szobo replied on social media by responding “????”, the amount of minutes Arda played this year for Real Madrid. pic.twitter.com/bFGiA2KkmN — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 24, 2025

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